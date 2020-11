Θεσσαλονίκη

Αλβέρτος Μπουρλά: ένας Θεσσαλονικιός στο “τιμόνι” της Pfizer - Τι λένε στον ΑΝΤ1 συγγενείς και φίλοι του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως περιγράφουν τον δικό τους Άκη. Τι λένε για τα φοιτητικά του χρόνια. Τι δηλώνει ο πεθερός του.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Το “τιμόνι” του φαρμακευτικού κολοσσού, που θα δώσει ελπίδα σε εκατομμύρια ανθρώπους, με το εμβόλιο για τον κορονοιό, κρατά ο Θεσσαλονικιός Αλβέρτος Μπουρλά.

Το 2016, είχε μιλήσει στον Αντέννα για την απόφαση που πήρε πριν από 27 χρόνια, να φύγει στην Αμερική: «θυμάμαι τη μαμά μου να κλαίει τον πατέρα μου να είναι συγκινημένος που φεύγω στην ξενιτιά, αλλά δεν ήταν έτσι, έζησα σε πολλές χώρες, το μυστικό της επιτυχίας είναι ότι δεν είχα ποτέ στόχο την επόμενη θέση ήθελα ότι κάνω να το κάνω καλά».

Οι δικοί του άνθρωποι, μόνο υπερηφάνεια αισθάνονται, για την μεγάλη του επιτυχία. Ο πεθερός του, μιλά μαζί του στο τηλέφωνο τακτικά και αστειεύεται μαζί του.

«Πιστεύω θα είναι η λύση του έχω μεγάλη εμπιστοσύνη…απλός σεμνός, τον γνώρισα όταν ηταν ερωτευμένος με την κόρη μου λίγο πριν αρραβωνιαστούν και με κέρδισε κι εμένα…είμαι πολύ ευτυχισμένος που είναι γαμπρός μου, πιστεύω θα βοηθήσει να γλιτώσουμε από αυτό το βάσανο…επειδή είμαι κι εγώ 84 δεν χρειαζόταν να μου το πει βέβαια αλλά λέει προσοχή να σας βρούμε καλά… μιλάμε κυρίως τα σαββατοκύριακο γιατί τις άλλες μέρες είναι πραγματικά πνιγμένος, με την κόρη μου μιλάμε πιο τακτικά και της λέω, πες τον άντρα σου να μου στείλει μια σακούλα εμβόλια για την παρέα, γελούσε», τονίζει ο Tζακ Αλχανάτης.

Φίλοι και συμφοιτητές του, που τον γνώρισαν στα πρώτα του δύσκολα βήματα στη Θεσσαλονίκη, μιλούν για τον δικό τους Ακη.

«Είναι μια νότα αισιοδοξίας για Ελλαδα ο κ Μπουρλά, ο δικός μας Ακης, το καρντάσι μας γέννημα θρέμμα Θεσσαλονίκης …ξεκίνησε ως φαρμακευτικός αντιπρόσωπος, γύριζε την ελληνική επαρχία, Λαγκαδά κλπ , δεν ήθελε να πάει στην Αθήνα γιατί είναι θεσσαλονικιός με 4 λάμδα και αρειανός, αλλά έφυγε τελικά…μετά Πολωνία, Παρίσι, Λονδίνο, Νέα υόρκη συναντιόταν συχνά με τον Τράμπ θα συναντιέται, είμαι σίγουρος και με τον Μπάιντεν, σημειώνει ο Δημήτρης Κούβελας, καθηγητής φαρμακολογίας.

«Είναι ένας φιλικός καθημερινός άνθρωπος, τον αγαπούμε και τον εκτιμούμε όλοι όσοι τον γνωρίζουμε», δηλώνει ο Θεόδωρος Καράογλου, υπουργός Μακεδονίας- Θράκης

Η Θεσσαλονίκη είναι η μεγάλη του αγάπη λένε όσοι τον γνωρίζουν και κάθε καλοκαίρι ο Αλβέρτος Μπουρλά την επισκέπτεται για να ξεκουραστεί κοντά στους δικούς του ανθρώπους.