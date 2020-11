Καστοριά

Κορονοϊός: κρούσματα σε εκτροφεία μινκ στην Μακεδονία

Ανησυχία από τα αποτελέσματα των rapid test σε εργαζ'όμενους σε φάρμες σε τρεις περιφερειακές ενότητες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, στο πλαίσιο δειγματοληπτικών ελέγχων rapid tests σε εργαζόμενους σε φάρμες μινγκ στην δυτική Μακεδονία προέκυψαν τα παρακάτω:

Σε 21 rapid tests σε εργαζόμενους σε φάρμες στα Γρεβενά όλα τα δείγματα ήταν αρνητικά

Σε 91 rapid tests σε εργαζόμενους σε φάρμες στην Καστοριά διαγνώσθηκαν 10 θετικά δείγματα

Σε 22 rapid tests σε εργαζόμενους σε φάρμες στη Φλώρινα όλα τα δείγματα ήταν αρνητικά

Πηγή: kozan.gr