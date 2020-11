Μεσσηνία

Όλος ο κόσμος μια “αγκαλιά” για τη μικρή Αναστασία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γέμισαν οι κουμπαράδες που στήθηκαν σε όλη την Καλαμάτα και την Ελλάδα κι η 7χρονη ξεκινά τη θεραπεία της.

Καρπούς απέδωσε το κύμα αλληλεγγύης που ξεκίνησε από την Καλαμάτα και απλώθηκε σε όλη την Ελλάδα, για τη στήριξη της μικρής Αναστασίας, που βρίσκεται ήδη στις ΗΠΑ για τη θεραπεία της.

Οι κουμπαράδες που στήθηκαν σε όλα τα καταστήματα της Καλαμάτας γέμισαν, ενώ την ίδια στιγμή σύλλογοι, ενώσεις, φορείς από το εξωτερικό, ιδιώτες, αλλά και πολλά σχολεία, έστειλαν από το υστέρημά τους και κατάφεραν να συγκεντρωθεί το ποσό των 700.000 ευρώ.

Το ευχάριστο νέο ανακοίνωσαν οι γονείς της με την ανάρτηση που έκαναν μέσα από το νοσοκομείο, ευχαριστώντας όλο τον κόσμο που στήριξε τον αγώνα της 7χρονης κόρης τους.

«Η μικρή Αναστασία χρειάζεται τις ευχές όλων μας.

Αγαπημένοι μου, σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για όλη την υποστήριξη που μας έχετε δώσει. Με τη συλλογή και των κουμπαράδων έχει καλυφθεί το ποσό και θα θέλαμε να μας στηρίζετε πλέον με τις ευχές σας και την καλή σας πίστη.

Σε δύσκολους καιρούς έγινε κάτι που φαινόταν αδύνατο. Ας ελπίσουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον καθένα ξεχωριστά, είστε παρά πολλοί, είστε όλοι, και μας δώσατε απίστευτη δύναμη, να είστε καλά.

Σας αγαπάμε.

Ηλίας Τριανταφυλλάκης & Ξένια Πρεζεράκου».

Πηγή: tharrosnews.gr