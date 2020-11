Μεσσηνία

Σκότωσε τον φίλο του στο κυνήγι

Τραγική κατάληξη είχε η ιδέα δύο φίλων να πάνε -παρά την απαγόρευση- για κυνήγι στην ευρύτερη δασική περιοχή των Μηλεών του Πηλίου, αφού λίγο μετά το μεσημέρι, ο ένας εκ της παρέας πυροβόλησε τον άλλο φίλο, προφανώς επειδή νόμισε ότι εμφανίσθηκε ως θήραμα κάποιο αγριογούρουνο.

Το θύμα, 32 ετών, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από το "Αχιλλοπούλειο" Νοσοκομείο Βόλου δέχθηκε τα σκάγια στην κοιλιακή χώρα, με αποτέλεσμα να τραυματισθεί σοβαρότατα. Αν και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφθασε πολύ γρήγορα, ο τραυματίας κατέληξε καθ΄οδόν προς το "Αχιλλοπούλειο" Νοσοκομείο Βόλου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο 32χρονος είχε κρυφτεί σε μεγάλους θάμνους και ο φίλος του νομίζοντας ότι κινείται κάποιο αγριογούρουνο πυροβόλησε προς το μέρος του με το τραγικό αποτέλεσμα.

Προανάκριση για το τραγικό περιστατικό διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Νοτίου Πηλίου.