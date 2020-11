Χανιά

Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στα Λευκά Όρη (βίντεο)

Όμορφες εικόνες από τις κορυφές των Λευκών Ορέων...

Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στα Λευκά Όρη και το λευκό... πέπλο άρχισε να ακουμπά ίσα - ίσα τις κορφές του.

Το χιόνι που έπεσε στις κορυφές των Λευκών Ορέων έχει αρχίσει να γίνεται εμφανές.

Ειδικά σε υψόμετρο πάνω απο τα 1.800 μέτρα το "έστρωσε" κανονικά.

Πηγή: flashnews.gr