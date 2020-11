Θεσσαλονίκη

Ντοκουμέντο από ένοπλη ληστεία σε βενζινάδικο

Καρέ –καρέ καταγράφηκαν οι κινήσεις των δραστών της ληστείας στο πρατήριο υγρών καυσίμων.

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε πρατήριο υγρών καυσίμων στα Διαβατά, στη Θεσσαλονίκη.

Οι κινήσεις των δραστών καταγράφηκαν καρέ –καρέ από τις κάμερες ασφαλείας.

Οι δράστες εισέβαλλαν στην επιχείρηση, απειλώντας τον υπάλληλο να ανοίξει το ταμείο.

Τη στιγμή της ληστείας δεν υπήρχε πελάτης στο χώρο.

Ο ένας από τους δράστες φορούσε κράνος και ο δεύτερος φορούσε κουκούλα και κρατούσε πιστόλι. Έβαλαν σε μια σακούλα χρήματα από το ταμείο και αρκετά πακέτα τσιγάρα και τράπηκαν σε φυγή με το αυτοκίνητο που ήρθαν.

Η Αστυνομία αναζητεί τα ίχνη τους.

Πηγή: thestival.gr