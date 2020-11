Εύβοια

Κορονοϊός: Δεκάδες rapid tests στο Βασιλικό, μετά τον θάνατο 70χρονου (βίντεο)

Συνεργείο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας διενήργησε ελέγχους, ενώ τη Δευτέρα μεταβαίνει στην περιοχή κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ.

Τη Δευτέρα είναι προγραμματισμένη η επίσκεψη της κινητής μονάδας του ΕΟΔΥ στο Βασιλικό Χαλκίδας, ωστόσο λόγω της έντονης ανησυχίας που προκάλεσε ο θάνατος από τον κορονοϊό ενός 70χρονου κατοίκου, βρέθηκε και το Σάββατο συνεργείο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην περιοχή για δειγματοληπτικούς ελέγχους σε πολίτες.

Όπως μεταδίδει το eviazoom.gr, διενεργήθηκαν περίπου 100 δωρεάν rapid tests μέχρι το μεσημέρι και μόλις ένα από αυτά βγήκε θετικό. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, πρόκειται για έναν άνδρα υπήκοο Αλβανίας.