Ιωάννινα

Κορονοϊός: σε καραντίνα υγειονομικοί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Συναγερμός στο νοσοκομείο, καθώς ένας γιατρός και μία νοσηλεύτρια στη Μονάδα Λοιμωδών βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό.

Συναγερμός έχει σημάνει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων μετά από δύο θετικά κρούσματα που επιβεβαιώθηκαν μεταξύ του προσωπικού στη Μονάδα Λοιμωδών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε ένας γιατρός και μία νοσηλεύτρια. Η Μονάδα εκκενώθηκε, ενώ οι οκτώ ασθενείς που νοσηλεύονταν εκεί μεταφέρθηκαν σε άλλες κλίνες του νοσοκομείου. Παράλληλα, έξι γιατροί, 15 νοσηλευτές και νοσηλεύτριες και έξι καθαρίστριες τέθηκαν σε καραντίνα για τις επόμενες ημέρες.

Σε όλο το προσωπικό έγιναν rapid tests, τα οποία βγήκαν αρνητικά. Ωστόσο, θα επαναληφθούν τις επόμενες ημέρες καθώς θεωρείται ότι ο χρόνος επώασης του ιού δεν ήταν αρκετός.

Το θέμα που εγείρει ερωτήματα και αναμένεται να εξετάσει η Επιτροπή Λοιμώξεων του νοσοκομείου αφορά στην πηγή μετάδοσης του ιού στο προσωπικό της Μονάδας, όπου όλα λειτουργούν με κανόνες ύψιστης προστασίας.

Πηγή: EpirusPost