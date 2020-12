Ξάνθη

Κορονοϊός: συναγερμός για τα κρούσματα στην Ξάνθη

Ο Ιατρικός Σύλλογος της Ξάνθης τονίζει ότι οι κλίνες της ΜΕΘ είναι κατειλημμένες, ενώ καταγράφονται δεκάδες θάνατοι τον τελευταίο μήνα.

Κώδωνα κινδύνου, για τις διαστάσεις που έχει πάρει η πανδημία του κορονοϊού στην Ξάνθη, κρούει ο Ιατρικός Σύλλογος της πόλης, καθώς στο νοσοκομείο της περιοχής νοσηλεύονται περίπου 90 ασθενείς με Covid.

Οι επτά κλίνες της ΜΕΘ είναι κατειλημμένες από ασθενείς ηλικίας 45 έως 65 ετών, ενώ καταγράφονται δεκάδες θάνατοι τον τελευταίο μήνα. “Το Νοσοκομείο λειτουργεί πέραν των δυνατοτήτων του. Το υγειονομικό προσωπικό δοκιμάζεται. Δεν γνωρίζουμε τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα. Στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας οι ιατροί της πόλης επωμίστηκαν ένα μέρος της διαχείρισης και στο πρώτο και στο δεύτερο κύμα. Πολλοί από αυτούς νόσησαν. Κάποιοι προσφέρθηκαν εθελοντικά να συνδράμουν τους Νοσοκομειακούς συναδέλφους τους” αναφέρει ο Πρόεδρος του Συλλόγου και προσθέτει ότι οι εργαστηριακοί ιατροί συνέβαλαν κινδυνεύοντας να νοσήσουν στην διερεύνηση των περιστατικών.

“Καλούμε όλους τους πολίτες, τους επαγγελματίες, τις επιχειρήσεις, κάθε έναν που έρχεται σε επαφή με το κοινό, να υποβάλλονται συχνά σε προληπτικά τεστ. Θα υπάρξει μεγάλος αριθμός τεστ τα οποία θα γίνονται δωρεάν με την συνδρομή του Δήμου και του ΕΟΔΥ. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να ελέγξουμε την διασπορά. Προσοχή να μην χαλαρώσουν οι πολίτες, πρέπει να είμαστε σε συνεχή ετοιμότητα για να αποφύγουμε νέα κύματα” σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Ο Ιατρικός Σύλλογος προσθέτει ακόμα ότι: “η ελπίδα να πάρουμε πίσω τις ζωές μας και να ανακάμψει η οικονομία, είναι τα εμβόλια. Το όφελος όσων εμβολιαστούν θα είναι να αποκτήσουν προστασία-αντισώματα έναντι του ιού, χωρίς να διακινδυνεύσουν τις σοβαρές συνέπειες της ασθένειας.

Προτρέπουμε τους πολίτες να εμβολιαστούν. Ο μαζικός εμβολιασμός θα είναι μεγάλο εγχείρημα, θα πάρει χρόνο. Ο Σύλλογος θα βοηθήσει σε αυτό. Ο Ιατρικός Σύλλογος Ξάνθης θα συνεχίσει να είναι παρών και να γνωμοδοτεί στη διαχείριση της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης”.

Πηγή: xanthinea.gr