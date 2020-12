Κοζάνη

Κοζάνη: Από μνημόσυνο ξεκίνησε η διασπορά του κορονοϊού

Με την απειλή του καθολικού lockdown να κρέμεται πάνω από την πόλη, πραγματοποιήθηκε σήμερα σύσκεψη με συμμετοχή Χρυσοχοΐδη.

Το «καμπανάκι» που έκρουσε κατά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στο δήμο Κοζάνης, έκρουσε ο δήμαρχος Βοΐου, Χρήστος Ζευκλής.

Με την Κοζάνη να είναι μία από τις πόλεις που βρίσκονται στο «κόκκινο» και χωρίς να αποκλείεται η επιβολή ακόμα και τοπικού lockdown, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη συμμετείχε στη σύσκεψη με τις τοπικές Αρχές.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι υπάρχει αποφασιστικότητα να μπει τέλος στην εξάπλωση της πανδημίας στην περιοχή και ο δήμαρχος από την πλευρά του, κάλεσε όλους «να συνετιστούν, να εφαρμόσουν τα μέτρα για να μην έχουμε εξελίξεις που δεν επιθυμούμε. Είμαστε εξουθενωμένοι για να πάμε σε ένα πιο αυστηρό lockdown, το οποίο δεν γνωρίζουμε αν θα είναι αποδοτικό με ότι ζήσαμε μέχρι σήμερα».

«Το μήνυμά μου είναι όσοι γνωρίζουν ότι έχουν έρθει σε επαφή με κρούσματα να μείνουν μέσα, κάποιοι δεν το τηρούν», είπε ενώ αναφέρθηκε στο ότι ο Υπουργός έθιξε το ζήτημα της μη αποτελεσματικής ιχνηλάτηση και τον πολλαπλασιασμό των κρουσμάτων.

Ο Δήμαρχος Κοζάνης Λάζαρος Μαλούτας, από την πλευρά του, υπογράμμισε την ανάγκη για απαρέγκλιτη τήρηση των μέτρων, ενώ έκανε γνωστό ότι η αύξηση των κρουσμάτων στην Κοζάνη προήλθε από μνημόσυνο που έγινε σε κοινότητα.

