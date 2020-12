Θεσσαλονίκη

Ανήλικοι κατηγορούνται για ασέλγεια σε μαθήτρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ούτε ένας, ούτε δύο, αλλά επτά ανήλικοι κατηγορούνται για ασέλγεια σε βάρος μια μαθήτριας στην Περαία.

Σοκάρει τη Θεσσαλονίκη η υπόθεση ασέλγειας σε βάρος μιας 14χρονης κοπέλας.

Επτά ανήλικοι συνελήφθησαν στην Περαία για την υπόθεση, ύστερα από υποδείξεις της παθούσας.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε στην αστυνομία, το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης, η 14χρονη μετέβη σε εγκαταλελειμμένο οίκημα όπου βρισκόταν συνομήλικός της με έξι άλλους ανήλικους νεαρούς. Όλοι τους, με χρήση βίας, προχώρησαν σε ασελγείς πράξεις εναντίον της μαθήτριας, κατά την παραμονή της στο σημείο.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: thestival.gr