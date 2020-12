Θεσσαλονίκη

Μπήκαν με όπλα σε σούπερ μάρκετ γεμάτο κόσμο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρόμος σε σούπερ μάρκετ. Ένοπλοι "μπούκαραν" στο κατάστημα, που ήταν γεμάτο πελάτες, φώναξαν "ληστεία" και με την απειλή των όπλων άδειασαν τα ταμεία.



Ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ, σημειώθηκε λίγο πριν τις 19:30, στην Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες ήταν τρεις, δύο άντρες και μια γυναίκα και κρατούσαν μία καραμπίνα και ένα πιστόλι στα χέρια. Μέσα στο κατάστημα επικράτησε πανικός καθώς υπήρχαν αρκετοί πελάτες που πραγματοποιούσαν τα ψώνια τους.

Οι δράστες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πλησίασαν τα ταμεία και με την απειλή των όπλων απέσπασαν άγνωστο χρηματικό ποσό και εξαφανίστηκαν.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ και της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης έφτασαν στο σημείο και ξεκίνησαν τις αναζητήσεις των ληστών, ενώ εξετάζονται και οι κάμερες ασφαλείας του σούπερ μάρκετ.

Πηγή GRTimes