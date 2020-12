Κοζάνη

Κορονοϊός: Σε αυστηρό lockdown n Κοζάνη

Νέα περιοριστικά μέτρα ισχύουν από σήμερα στην περιοχή. Έκκληση Χαρδαλιά στους κατοίκους για πιστή τήρηση των μέτρων.

Πρόσθετα περιοριστικά μέτρα ισχύουν από σήμερα στις 6 το πρωί στην περιφερειακή Ενότητα της Κοζάνης προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω διασπορά του ιού SARS-CoV2 στην περιοχή.

Συγκεκριμένα από σήμερα και για 7 ημέρες, ισχύουν τα εξής μέτρα:

Επεκτείνεται η απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 6 το απόγευμα έως τις 5 το πρωί εξαιρουμένων των εργαζομένων, οι οποίοι μπορούν να μετακινούνται μόνο από και προς την εργασία τους με αποκλειστική άδεια του εργοδότη τους. Αναστέλλεται η λειτουργία του λιανεμπορίου, ακόμα και με την μέθοδο του click-away, των κομμωτηρίων, των καταστημάτων περιποίησης νυχιών και των βιβλιοπωλείων σε όλη την περιφερειακή ενότητα Κοζάνης. Επιπλέον, αναστέλλονται και οι πάσης φύσεως εκκλησιαστικές τελετές όλων των δογμάτων, εξαιρουμένων των εξόδιων ακολουθιών με παρουσία μόνο στενών συγγενών, που δεν θα ξεπερνούν τα δέκα άτομα. Επιπλέον, αναστέλλεται η ελεύθερη πρόσβαση σε ναούς για ατομική προσευχή, ενώ η τέλεση όλων των εκκλησιαστικών λειτουργιών πραγματοποιείται μόνο με την παρουσία κληρικών. Παράλληλα, αρχίζει μαζική εφαρμογή ελέγχων στον πληθυσμό των περιοχών αυτών με χρήση ταχέων αντιγονικών δοκιμασιών (rapid test) και με καθετοποιημένη σε βάθος ιχνηλάτηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και των στενών επαφών τους. Επισημαίνεται ότι για την Κοζάνη ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις περιοχές Βοΐου και Εορδαίας. Παράλληλα, εντατικοποιούνται οι έλεγχοι στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων και δη των βιομηχανιών, στις περιοχές αυτές με την εφαρμογή του μοντέλου 0-5-10, δηλαδή έλεγχος την πρώτη, πέμπτη και δέκατη ημέρα. Για τους εργαζομένους σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, θα γίνεται μοριακός έλεγχος ή έλεγχος με rapid test κάθε 5 ημέρες. Θα πραγματοποιηθεί μαζική διανομή προστατευτικών μασκών με μέριμνα και συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επιπρόσθετα, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των λαϊκών αγορών στους πέντε δήμους της Περιφερειακής Ενότητας. Παράλληλα, ο έλεγχος με χρήση ταχέων αντιγονικών δοκιμασιών (rapid test) των μικροπωλητών είναι υποχρεωτικός, ως προϋπόθεση για την παροχή άδειας μετακίνησης εργασίας σε άλλες περιοχές, καθώς και ο περιοδικός επανέλεγχος ανά τρεις ημέρες. Παράλληλα, άμεσα ξεκινούν εκστρατείες ενημέρωσης του πληθυσμού από κλιμάκια του ΕΟΔΥ, ενώ την ίδια στιγμή αποφασίστηκε και δρομολογείται εντατικοποίηση των ελέγχων εφαρμογής των μέτρων και η ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών στις περιοχές αυτές. Τέλος, στην Κοζάνη μεταβαίνει κλιμάκιο αποτελούμενο από στελέχη του ΕΟΔΥ, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για την ενδελεχή καθημερινή διερεύνηση και διαχείριση της κατάστασης.

Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Ν. Χαρδαλιάς απηύθυνε χθες έκκληση και σύσταση στους κατοίκους της Κοζάνης, όπως και στους κατοίκους της Δυτικής Αττικής για πιστή τήρηση των μέτρων, καθώς όπως ανέφερε, «η κατάσταση στις περιοχές αυτές είναι ιδιαίτερα κρίσιμη». Συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης υπάρχουν αυτή τη στιγμή 397 ενεργά κρούσματα με 81 να νοσηλεύονται και με μέσο όρο ηλικίας τα 53,26 έτη.