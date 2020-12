Έβρος

Με πλαστή απόδειξη κατάθεσης “αγόρασε” αυτοκίνητο

Θύμα απάτης έπεσε μια γυναίκα. Πως ο επιτήδειος κατάφερε να την εξαπατήσει μέσω ηλεκτρονικής αγγελίας.

Για απάτη συνελήφθη, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Διδυμοτείχου, ένας άνδρας, ο οποίος έπεισε μία γυναίκα που πουλούσε το αυτοκίνητό της μέσω ηλεκτρονικής αγγελίας σε κοινωνικό δίκτυο, να του το μεταβιβάσει και να του το παραδώσει.

Ο δράστης ήρθε σε επαφή διαδικτυακά με την παθούσα, προσποιούμενος τον ενδιαφερόμενο αγοραστή και της προσκόμισε φωτογραφία με πλαστό αποδεικτικό κατάθεσης σε λογαριασμό της, χρηματικού ποσού ύψους 13.000 χιλιάδων ευρώ, για την υποτιθέμενη αγορά. Ο δράστης έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για ανάλογες περιπτώσεις.

Με αφορμή το περιστατικό, η αστυνομία υπενθυμίζει ότι οι απάτες αυτού του είδους γίνονται με αυτήν ή με άλλη μέθοδο, κατά την οποία ο δράστης παραπλανά με ηλεκτρονική αγγελία του, προσποιούμενος τον πωλητή δικού του οχήματος και εξαφανίζεται με τα χρήματα του ενδιαφερόμενου χωρίς να το παραδώσει, ενώ σε κάθε περίπτωση αποφεύγουν την αυτοπρόσωπη παρουσία για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου σύλληψής τους.