Θεσσαλονίκη

Τους άρπαξαν το αυτοκίνητο απειλώντας τους με ένα... κατσαβίδι

Οι δράστες άρπαξαν το αυτοκίνητο και τράπηκαν σε φυγή.

Θύματα ληστείας έπεσαν λίγο πριν τις 8 το βράδυ της Τρίτης, δύο άτομα στην περιοχή του Δενδροποτάμου στη Θεσσαλονίκη.

Συγκριμένα, δύο δράστες τους απείλησαν με κατσαβίδι άρπαξαν το αυτοκίνητό τους και εξαφανίστηκαν, σύμφωνα με το thestival.gr.

Αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν αναζητήσεις για τον εντοπισμό και την σύλληψη των δραστών.