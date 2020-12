Κιλκίς

Κορονοϊος: Θρήνος για τον θάνατο 57χρονης νοσηλεύτριας

Η άτυχη γυναίκα νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Έχασε τη μάχη για τη ζωή από επιπλοκές του κορονοϊού 57χρονη νοσηλεύτρια που εργαζόταν στο νοσοκομείο Κιλκίς. Η άτυχη γυναίκα για πολλές ημέρες νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το eidisis.gr, η 57χρονη αρχικά νοσηλεύτηκε στις 3 Δεκεμβρίου στην κλινική covid του νοσοκομείου Κιλκίς, ωστόσο στις 11 Δεκεμβρίου η κατάστασή της επιδεινώθηκε και διακομίσθηκε διασωληνωμένη στο ΑΧΕΠΑ.

Το πρωί του Σαββάτου άφησε την τελευταία της πνοή με την κοινωνία του Κιλκίς να είναι συγκλονισμένη.

ΠΗΓΗ: eidisis.gr