Ηράκλειο

Στην φυλακή πατέρας και γιος για τον θάνατο του 26χρονου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπαν στις απολογίες τους για την οικογενειακή τραγωδία με θύμα τον μεγαλύτερο γιο της οικογένειας.

Τον δρόμο της… φυλακής πήραν μετά την απολογία τους ο 55χρονος παιδοκτόνος αλλά και o 24χρονος γιος του για την δολοφονία του 26χρονου στη Θέρισο.



Οι δύο άνδρες πέρασαν σήμερα το κατώφλι του ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν για την οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων με θύμα τον μεγαλύτερο γιο της οικογένειας.



Πρώτος απολογήθηκε ο 55χρονος πατέρας, ο οποίος κατηγορείται ότι σκότωσε με μαχαίρι, τον 26χρονο γιο του.

Ο ίδιος, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Αλέξανδρο Φουκαράκη, υποστήριξε ότι βρισκόταν σε άμυνα καθώς ο γιος του ήταν εκείνος που κρατούσε το μαχαίρι.



Μάλιστα, ο 26χρονος είχε παραβατική συμπεριφορά ενώ, όπως αναφέρθηκε στην κατάθεση, ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών.



Επίσης σε δηλώσεις του ο κ. Αλέξανδρος Φουκαράκης, ανέφερε ότι το θύμα στο παρελθόν είχε χτυπήσει αρκετές φορές τον πατέρα του και δεν είχε αντιδράσει ωστόσο ανήμερα των Χριστουγέννων ήθελε «να προστατέψει την οικογένεια του».

Στο ίδιο μήκος κύματος και τα όσα ισχυρίστηκε λίγη ώρα αργότερα ο 24χρονο γιος.



Ωστόσο, τόσο ο εισαγγελέας όσο και ο ανακριτής δεν πείστηκαν από τις εξηγήσεις και αποφάσισαν την προφυλάκισή τους.

Συχνοί οι καυγάδες μεταξύ τους

Υπενθυμίζεται ότι ο καυγάς που σημειώθηκε, ανήμερα των Χριστουγέννων, ήταν ανάμεσα στον 55χρονο πατέρα και τον 24χρονο γιό του που τα έβαλαν με τον 26χρονο, επίσης γιο της οικογένειας. Ωστόσο, τα πράγματα φαίνεται να… ξέφυγαν καθώς πάνω στον καυγά ο 55χρονος πατέρας παίρνει ένα μαχαίρι και τραυματίζει τον 26χρονο γιο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες το μοιραίο εκείνο βράδυ των Χριστουγέννων, είχαν καταναλώσει αλκοόλ. Μάλιστα το θύμα λάμβανε φαρμακευτική αγωγή ενώ οι καυγάδες μεταξύ τους ήταν συχνοί.





Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρώτα μάλωσαν έντονα τα δύο αδέλφια. Η λογομαχία μεταξύ των δύο αδελφών δεν άργησε να μετατραπεί σε συμπλοκή.



Ο κατηγορούμενος αδελφός μπήκε μέσα στο σπίτι με αίματα. Τότε ο 55χρονος πατέρας βγήκε έξω από το σπίτι και άρχισε να κυνηγάει τον 26χρονο με ένα κουζινομάχαιρο, καταφέρνοντας του μαχαιριές στο σώμα.

Πηγή: cretapost.gr