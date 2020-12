Ηράκλειο

Πατέρας μαχαίρωσε τον γιο του - Υπέκυψε το παιδί

Σε οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε το αιματηρό περιστατικό ανήμερα τα Χριστουγέννα.

(εικόνα αρχείου)

Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα στις 5 τα ξημερώματα ο 26χρονος, μετά από δύο ημέρες νοσηλείας άφησε την τελευταία του πνοή στην Εντατική.



«Δυστυχώς ο 26χρονος έπαθε αιμορραγικό σοκ και εξέπνευσε», επεσήμανε, ο διοικητής του Βενιζελείου νοσοκομείου, Κ. Τερζάκης.



Ο 26χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ανήμερα των Χριστουγέννων καθώς τον είχε μαχαιρώσει ο πατέρας του.

Στον εισαγγελέα ο πατέρας και ο αδερφός του

Ο 55χρονος, πλέον πατροκτόνος, και ο 24χρονος γιος του αναμένεται σήμερα να περάσουν το κατώφλι του εισαγγελέα μετά την σύλληψή τους.



Η δικογραφία που είχε σχηματιστεί έκανε λόγο για πρόκληση σωματικών βλαβών ωστόσο εξαιτίας της κατάληξης του 26χρονου οι κατηγορίες θα μετατραπούν σε ανθρωποκτονία.

Πηγή: cretapost.gr