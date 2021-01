Αχαΐα

Νέα εστία κορονοϊού σε γηροκομείο

Θετικοί στον ιό τρόφιμοι και υπάλληλοι του ιδρύματος.

Συναγερμός έχει σημάνει στο Καλλιμανοπούλειο Εκκλησιαστικό Διακονικό Κέντρο στα Καλάβρυτα.

Μετά τη διεξαγωγή των καθιερωμένων rapid test στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων εντοπίστηκαν συνολικά 9 κρούσματα κορονοϊού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 πρόκειται για 7 ηλικιωμένους και για 2 υπαλλήλους του ιδρύματος, μια υπάλληλο καθαριότητας και μια νοσηλεύτρια.

Άμεσα και μετά τον εντοπισμό των κρουσμάτων, ενεργοποιήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα. Οι ηλικιωμένοι που διαπιστώθηκαν θετικοί μεταφέρθηκαν σε ειδικό χώρο του ιδρύματος, ενώ οι 2 υπάλληλοι βρίσκονται σε κα' οίκον καραντίνα.

Το Σάββατο αναμένεται κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ για τη διεξαγωγή μοριακών τεστ σε όλους τους φιλοξενούμενους και τους εργαζόμενους της δομής. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει η ιχνηλάτηση των επαφών προκειμένουν να διαπιστωθεί πως ο ιός "πέρασε" μέσα στο ίδρυμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την πρώτη στιγμή το Καλλιμανοπούλειο εφαρμόζει πολύ αυστηρά πρωτόκολλα, με συνεχή τεστ ανά δεκαπενθήμερο και απαγόρευση εισόδου, για την αποφυγή μεταφοράς του ιού εντός του Ιδρύματος.

