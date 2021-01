Λασιθίου

Σεισμός στην Κρήτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δόνηση “ταρακούνησε” το νησί τα ξημερώματα του Σαββάτου.

(φωτογραφία αρχείου)

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 6.30 το πρωί στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Κρήτης.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στη θάλασσα σε απόσταση 43 χιλιομέτρων βόρεια-βορειοανατολικά της Σητείας στο Λασίθι, ενώ το εστιακό της βάθος υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα.