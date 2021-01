Ηλεία

Νεκρός φύλακας από σκυλιά: θρήνος στην κηδεία του

Τελευταίο αντίο στον 56χρονο, ο οποίος έχασε τη ζωή του την Κυριακή από επίθεση σκύλων στα Λεχαινά.

Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στον άτυχο φύλακα, Χρήστο Βασιλόπουλο, που βρέθηκε νεκρός μετά από επίθεση σκύλων στην Ηλεία.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον ιερό ναό Αγίου Αθανασίου, προεξάρχοντος του Επισκόπου Ωλένης κ. Αθανασίου. Ο Χρήστος Βασιλόπουλος αφήνει πίσω του ένα παιδί, συγγενείς και φίλους που θα πρέπει πια να μάθουν να ζουν με την απώλειά του.

Ο 56χρονος εργαζόταν ως φύλακας σε συσκευαστήριο στα Λεχαινά. Το απόγευμα της Κυριακής ένας περαστικός τον βρήκε πεσμένο στο έδαφος. Είχε δεχθεί επίθεση από τους σκύλους που φρόντιζε και σύμφωνα με την ιατροδικαστή ξεψύχησε από την αιμορραγία.

Ένας κτηνίατρος που ορίστηκε ως πραγματογνώμονας πήγε στο συσκευαστήριο ώστε να βοηθήσει στο να διαπιστωθεί τί συνέβη τα μοιραία λεπτά. Οι αστυνομικοί σχημάτισαν δικογραφία για την υπόθεση.

Πηγή φωτό: patrisnews.com