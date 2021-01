Δωδεκανήσα

Γυναικολόγος της Ρόδου: Ποινικές διώξεις για βιασμό κατ’ εξακολούθηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο γυναικολόγος – μαιευτήρας καταμηνύθηκε από 20 γυναίκες για σεξουαλικά εγκλήματα.

Ποινικές διώξεις για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, για κατάχρηση σε γενετήσια πράξη προσώπου ανίκανου προς αντίσταση κατ’ εξακολούθηση και για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας άσκησε η Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ρόδου στον γυναικολόγο – μαιευτήρα που καταμηνύθηκε από 20 γυναίκες για σεξουαλικά εγκλήματα.



Η Εισαγγελέας, σύμφωνα με τις πληροφορίες, συσχέτισε και συνένωσε σε μια, τρεις δικογραφίες που σχηματίστηκαν εις βάρος του και τις διαβίβασε για τα περαιτέρω στην τακτική Ανακρίτρια Ρόδου.



Στο μεταξύ μετά την δημοσιοποίηση από την εφημερίδα «Το Θέμα» τμημάτων από τις έγγραφες εξηγήσεις που έδωσε ο γυναικολόγος, η πρώτη γυναίκα που τον καταμήνυσε και η οποία φέρεται από τους ισχυρισμούς του να διατηρούσε σχέση μαζί του, χθες υπέβαλε δια της συνηγόρου της κ. Ευης Αρνιθενού, αίτημα ενώπιον της κ. Ανακρίτριας για να της χορηγηθούν αντίγραφα των έγγραφων εξηγήσεων του ιατρού προκειμένου να ασκήσει νέα μήνυση εις βάρος του για συκοφαντική δυσφήμιση. Η γυναίκα διατείνεται ότι έχει αδιάσειστα στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι η σχέση τους ήταν τυπική και ότι μάλιστα μιλούσαν ο ένας στον άλλο στον πληθυντικό.



Σύμφωνα με το δημοσίευμα της αθηναϊκής εφημερίδας ο ιατρός θεωρεί ότι είναι θύμα σκευωρίας σε μια υπόθεση που μεθοδεύτηκε από πρώην ερωμένη του, την οποία κατονομάζει στην κατάθεσή του. Εκείνη, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, έσυρε τον χορό των δήθεν κακοποιημένων από αυτόν γυναικών επειδή της ανακοίνωσε την απόφασή του να διακόψει τις σχέσεις μαζί της, τον περασμένο Φεβρουάριο. Την παρουσιάζει σαν γυναίκα-αράχνη που μέσα στην απόγνωσή της λόγω του χωρισμού τους, ύφανε τον ιστό της με τέτοιο τρόπο ώστε να τον εγκλωβίσει σε μια δίνη ανυπόστατων καταγγελιών με στόχο να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στην τιμή και την υπόληψή του.



Η 55χρονη μητέρα 4 παιδιών και γιαγιά 2 εγγονών διατείνεται στην έγκληση που έχει υποβάλει ότι την 1η Ιουνίου 2020, περί ώρα 12.00 το μεσημέρι επισκέφθηκε μαζί με την κόρη της και τον εγγονό της, το νοσηλευτικό ίδρυμα προκειμένου να προβεί σε γυναικολογική εξέταση, λόγω κάποιων περίεργων εκκρίσεων που είχε.



Επισημαίνει δε ότι έχει υποβληθεί πριν από 5 χρόνια σε αφαίρεση μήτρας και έχει επισκεφθεί γυναικολόγους ιατρούς πολλάκις και γνωρίζει λόγω της εμπειρίας της αν κάποια εξέταση από γυναικολόγο είναι η συνήθης ιατρική πρακτική ή υποκρύπτει κάτι άλλο ή παραπέμπει κάπου αλλού. Σημειώνει δε ότι είχε επισκεφθεί τον εγκαλούμενο και στο παρελθόν και γνώριζε το ιατρικό της ιστορικό, ενώ δεν είχαν καμία άλλη σχέση ή κοινωνική επαφή.

Η γυναίκα περιγράφει στην έγκλησή της ότι η εξέταση της περιέργως έγινε με το χέρι και καθόλου δεν χρησιμοποιήθηκε κολπικός υπέρηχος πράγμα το οποίο την παραξένεψε αρχικά και του απηύθυνε σχετική ερώτηση.

Περιγράφει ότι η εξέταση τής προκάλεσε δυσφορία αλλά και πόνο και διαμαρτυρήθηκε, ότι εκείνος της ζητούσε να κάνει υπομονή κι ότι ενώ είχε το ένα χέρι του στον κόλπο της άρχισε να θωπεύει και τους μαστούς της με πίεση.



Η εξέταση, όπως ισχυρίζεται, δεν παρέπεμπε σε συνηθισμένη ιατρική ψηλάφηση αλλά άρχισε να παραπέμπει σε ερωτική ψηλάφηση αλλά δεν αντέδρασε καθώς βρισκόταν σε σύγχυση λόγω της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης που έχει ο ασθενής κατά την ιατρική εξέταση αλλά και γιατί ήταν ακινητοποιημένη σε μία καρέκλα κάτω από τον πλήρη έλεγχο του ιατρού.

Αρχισε, όπως ισχυρίζεται τότε να «θωπεύει» έντονα και πολύ γρήγορα με τα δάχτυλα του ευαίσθητα σημεία του κόλπου της και ταράχθηκε ενώ εκείνος συνέχισε να την καθησυχάζει, ενώ την ρώτησε τότε πότε είχε για τελευταία φορά ερωτική επαφή.

Η γυναίκα υποστηρίζει ότι ενώ διημείφθησαν κι άλλα απίθανα μεταξύ τους κλώτσισε τα πόδια της, τα έβγαλε από την γυναικολογική καρέκλα, σήκωσε το κεφάλι και το σώμα της και πήγε να τον σπρώξει με τα χέρια της και τότε διαπίστωσε ότι το παντελόνι του ήταν ανοιχτό, το γεννητικό του όργανο ήταν σε στύση και το χέρι του πάνω στο γεννητικό του όργανο το οποίο «θώπευε» εκείνη τη στιγμή με σκοπό την γενετήσια και σεξουαλική ικανοποίησή του!



Τότε συνειδητοποίησε, όπως περιγράφει, ότι η εξέταση έλαβε χώρα από τον εγκαλούμενο δολίως με αποκλειστικό σκοπό την γενετήσια ικανοποίησή του εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του. Ευρισκόμενη, όπως υποστηρίζει, σε κατάσταση πανικού, άρχισε να φωνάζει και να διαμαρτύρεται και να του ζητά εξηγήσεις κι εκείνος της έλεγε ότι ντρέπεται και προσπαθούσε να την ηρεμήσει.



Ως συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας παρίστανται οι κ.κ. Στέλιος Αλεξανδρής, Ευη Αρνιθενού και Μύριαμ Τομαρά ενώ ως συνήγοροι υπεράσπισης οι κ.κ. Μανώλης Κουτσούκος και Κώστας Αβδελής.

Πηγή: dimokratiki.gr