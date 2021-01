Δωδεκανήσα

Καταδίκη 95χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Τι υποστήριξε στην απολογία του ο 95χρονος. Γιατί το δικαστήριο απέρριψε την έφεση του. Το χρονικό της υπόθεσης.

Απορρίφθηκε χθες Πέμπτη 14 Ιανουαρίου, ως ανυποστήρικτη η έφεση που άσκησε ένας 95χρονος σήμερα κάτοικος Απολλώνων με κινητικά προβλήματα, που κρίθηκε πρωτοδίκως ένοχος, με απόφαση που ελήφθη κατά πλειοψηφία (4-3) απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε κατάσταση βρασμού ψυχικής ορμής και του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 7 ετών με ανασταλτικό ως προς την έφεση αποτέλεσμα.

Ο 95χρονος, την 08.40 ώρα της 17ης Απριλίου 2013, στην αγροτική περιοχή “Άγιος Ιωάννης”, πυροβόλησε με δίκαννη κυνηγετική καραμπίνα τον Ε. Μ. του Μ. 68 ετών (τότε), με τον οποίο έχει κτηματικές διαφορές.

Πιο συγκεκριμένα ο δράστης βρισκόταν σε αγρόκτημα, που συνορεύει με έκταση ιδιοκτησίας του θύματος. Μετά από φραστικό επεισόδιο που είχαν για κτηματικές διαφορές και παρουσία του αυτόπτη μάρτυρα Γ. Ε. του Δ. 53 ετών, ο οποίος βοηθούσε το θύμα σε αγροτικές εργασίες, ο 95χρονος πήρε από αποθήκη του αγροκτήματός του ένα κυνηγετικό όπλο και πυροβόλησε τον 68χρονο από απόσταση περίπου 20 μέτρων, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει ελαφρά στο πρόσωπο.

Το θύμα βρισκόταν ευτυχώς πίσω από μια λαμαρίνα. Ένα από τα σκάγια όμως την διαπέρασε και τον τραυμάτισε στην γνάθο.

Στη συνέχεια το θύμα μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Έμπωνας και στη συνέχεια στο Γ.Ν. Ρόδου, όπου και νοσηλεύθηκε.

Εξεταζόμενος ο 68χρονος κατέθεσε ότι όταν έφτασε με τον φίλο του στο αγρόκτημά του για να κάνουν διάφορες γεωργικές εργασίες, διαπίστωσε ότι εντός του περιφραγμένου χωραφιού του, είχαν τοποθετηθεί διάφορες λαμαρίνες. Τις λαμαρίνες, όπως είπε, είχε τοποθετήσει ο 95χρονος τότε για να μην περνάει το νερό από το χωράφι του και του προξενήσει ζημιές στα δέντρα του.

Ο 68χρονος ισχυρίστηκε ότι με ήρεμο τρόπο του ζήτησε να βγάλει τις λαμαρίνες αλλά εκείνος αρνήθηκε. Ζήτησε από τον φίλο του να τον παροτρύνει προς τούτο, αλλά ο 95χρονος φέρεται να τον απείλησε ότι θα τον τραυμάτιζε με ένα φτυάρι. Λίγα δευτερόλεπτα μετά άκουσε έναν πυροβολισμό και ένιωσε ένα κάψιμο στο πρόσωπο.

Έπεσε κάτω αιμόφυρτος και αμέσως ο φίλος του τον μετέφερε με το αυτοκίνητό του στο Κ. Υ. Έμπωνας, όπου του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον εφημερεύοντα ιατρό, ο οποίος με σημείωμα τον παρέπεμψε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου για περαιτέρω εξετάσεις.

Οι αστυνομικοί του ΑΤ Ιαλυσού εντόπισαν τον δράστη περί ώραν 22:45 κρυμμένο εντός του υπ’ αριθμ. ΚΧΑ 7908 Ι.Χ. φορτηγού αυτοκινήτου, μάρκας Toyota, χρώματος κόκκινου, ιδιοκτησίας της συζύγου του.

O δράστης υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο στο οποίο είχε κρύψει το κυνηγετικό όπλο, μια δίκαννη καραμπίνα, μάρκας MONDIAL-Ε, με αριθμό 5279 VA. Σε θαλάμη βρέθηκε ένα φυσίγγιο No 5, χρώματος πράσινου, όμοιο με αυτό που χρησιμοποίησε για να πλήξει τον 68χρονο.

Την καραμπίνα είχε επιμελώς κρύψει σε απόσταση περίπου πενήντα μέτρων από το σημείο του συμβάντος σε άγρια χόρτα.

Από την έρευνα προέκυψε ότι δεν κατείχε την απαιτούμενη από το νόμο άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου.

Ο δράστης προανακρινόμενος αποδέχθηκε την εις βάρος του κατηγορία ισχυριζόμενος ότι το θύμα προξένησε φθορές στην περίφραξη του αγροκτήματός του. Υποστήριξε επίσης ότι δεν είχε σκοπό να τον τραυματίσει αλλά να τον εκφοβίσει.

Ενώπιον του κ. Ανακριτή υποστήριξε ότι είναι διαβητικός, ότι “θόλωσε” και ότι δεν είχε σκοπό να τον σκοτώσει αλλά να τον εκφοβίσει.

