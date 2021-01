Χανιά

Έγκλημα στα Χανιά: Βαριές κατηγορίες σε βάρος του Νορβηγού

Του απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες. Η απόφαση για την υπεράσπισή του.

Για ανθρωποκτονία από πρόθεση και οπλοχρησία κατηγορείται ο Νορβηγός για το φόνο της συντρόφου του στα Χανιά.

Ο 47χρονος που συνελήφθη χθες το απόγευμα στο Ηράκλειο, μεταφέρθηκε στις 10:30 το πρωί στον Εισαγγελέα Χανίων και λίγο μετά τις 11:15 αποχώρησε, έχοντας λάβει προθεσμία δύο ημερών να απολογηθεί.

Ο Εισαγγελέας του απήγγειλε τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση και οπλοχρησία.

Η απολογία του ενώπιον του ανακριτή αναμένεται το πρωί της Παρασκευής.

Του προτάθηκε να του διορίσουν συνήγορο υπεράσπισης, εκείνος όμως είπε ότι θα βρει κάποιον μέσω της πρεσβείας της Νορβηγίας.

Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί μέχρι την Παρασκευή όμως, θα διοριστεί συνήγορος αυτεπάγγελτα.

