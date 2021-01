Φθιώτιδα

Οδηγός είχε…άγιο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απίστευτο φαίνεται ότι, μετά από ένα τέτοιο τροχαίο βγήκε έξω ζωντανός.

Από θαύμα σώθηκε νεαρός οδηγός ενός αυτοκινήτου στα Καμένα Βούρλα.

Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκίνητου, κάτω από άγνωστες αιτίας, όταν βρισκόταν στον περιφερειακό των Καμένων Βούρλων και το όχημά του βγήκε εκτός πορείας.

Μετά από τούμπες, κατέληξε μέσα σε υποσταθμό της ΔΕΗ.

Όπως φαίνεται και στις εικόνες, το αυτοκίνητο σχεδόν διαλύθηκε, όμως ο νεαρός βγήκε σώος από αυτό.

Πηγή: lamiareport.gr