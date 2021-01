Μαγνησία

Νέα επίθεση του “Κάμελ” σε γυναίκα: την απειλούσε με βενζίνη

Ο γνωστός ταραξίας "χτύπησε" ξανά με τον προσφιλή του τρόπο. Το "πλούσιο" ιστορικό της δράσης του και η κατάληξή του.

Πονοκέφαλο στις Αρχές του Βόλου είχε προκαλέσει ξανά το τελευταίο διάστημα ένας άνδρας, ο οποίος για χρόνια αποτελεί τον φόβο και τον τρόμο των γυναικών της πόλης.

Ο 38χρονος, γνωστός ταραξίας με το προσωνύμιο "Κάμελ", προχώρησε μάλιστα και σε νέα επίθεση σήμερα, σε βάρος μια νεαρής γυναίκας. Συγκεκριμένα επιτέθηκε σε 29χρονη ενώ εκείνη κινούνταν σε κεντρικό δρόμο του Βόλου, απειλώντας την ότι θα της ρίξει βενζίνη και θα της προκαλέσει σωματικές βλάβες.

Η κοπέλα απευθύνθηκε στην Αστυνομία και κατέθεσε μήνυση εναντίον του «Κάμελ», ο οποίος εντοπίστηκε, συνελήφθη από αστυνομικούς και την Παρασκευή θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Βόλου.

Ο "Κάμελ" είχε καταδικαστεί το 2018 από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο σε φυλάκιση 40 μηνών χωρίς αναστολή για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος μιας 21χρονης και είχε οδηγηθεί στη φυλακή Τρικάλων. Στις 16 Οκτωβρίου του 2019, εξαπέλυσε παρόμοια επίθεση σε μια 45χρονη. Τον Δεκέμβριο του 2019, συνελήφθη με εισαγγελική διάταξη και εξέτισε εννέα μήνες και επτά ημέρες, που ήταν το υπόλοιπο της ποινής του.

Τον περασμένο Νοέμβρη είχε βρεθεί πεσμένος στην άκρη ενός δρόμου στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας και γεμάτος αίματα. Είχε μόλις πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο του Βόλου, μετά από έναν ακόμη αυτοτραυματισμό του! Τρεις μήνες πριν προσπάθησε να ρίξει βενζίνη σε ακόμα μία νεαρή γυμνάστρια που κατάφερε να τον αποφύγει.

