Κέρκυρα

Κέρκυρα: στα... λευκά το νησί από το χαλάζι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η έντονη χαλαζόπτωση, που έπεφτε σε σχήμα ρεβιθιού, μετέτρεψε το οδόστρωμα σε παγοδρόμιο!

Έντονη κακοκαιρία με δυνατές και παρατεταμένες βροχές και καταιγίδες πλήττουν το τελευταίο 24ωρα το νησί της Κέρκυρας.

Οι βροντές και αστραπές συνοδεύτηκαν πριν από λίγη ώρα με έντονη χαλαζόπτωση, που έπεφτε σε σχήμα ρεβιθιού, καταφέρνοντας μέσα σε λίγα λεπτά να δημιουργήσει ένα λεπτό στρώμα πάγου στο οδόστρωμα.

Από τη συνεχή βροχή πλημμύρισαν επαρχιακοί δρόμοι, δυσχεραίνοντας την οδική κυκλοφορία, ενώ μέσα στην πόλη πολλά πλημμυρικά φαινόμενα παρατηρήθηκαν στην παλιά πόλη, στην περιοχή Σπηλιά, αλλά και στο δρόμο της Γαρίτσας.

Επικινδυνότητα στο οδικό δίκτυο κρύβουν οι διασταυρώσεις Τρίκλινο - Κανάλια καθώς και ο περιφερειακός δρόμος του Ποταμού.

Να σημειωθεί ότι μέχρι αυτή την ώρα η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κέρκυρας δεν έχει δεχθεί κλήσεις για επέμβαση σε πλημμυρικές καταστάσεις.

Φωτό: startmediacorfu.gr