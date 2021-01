Μαγνησία

Αγωνία για το κοριτσάκι που υπέστη αλλεργικό σοκ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μάχη για τη ζωή της δίνει η 9χρονη. Τι προκάλεσε τη σοβαρή αλλεργική αντίδραση που την έστειλε σε ΜΕΘ.

Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο “Ιπποκράτειο” της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται η 9χρονη μαθήτρια από την Θεσσαλονίκη, η οποία υπέστη αλλεργικό σοκ μετά την κατανάλωση ενός σνακ στο σχολείο της κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.

Λίγο αργότερα, το παιδί ένιωσε έντονη αδιαθεσία και αμέσως μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο του Βόλου. Οι γιατροί έκριναν πως η κατάστασή της ήταν ιδιαίτερα σοβαρή, γι αυτό και θεώρησαν απαραίτητο να μεταφερθεί σε ειδική μονάδα στο Ιπποκράτειο.

Για την άμεση διακομιδή της μικρούλας, μάλιστα, στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση με τη συνδρομή της Αστυνομίας.

Το κοριτσάκι δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, ενώ ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό εάν είχε ιστορικό αλλεργιών.