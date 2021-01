Αιτωλοακαρνανία

“Πνίγεται” το Αγρίνιο (εικόνες)

Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό ατόμων από το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο.

Εικόνες καταστροφής στο Αγρίνιο απο την κακοκαιρία. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει τεράστια προβλήματα. Το οδικό δίκτυο έχει κλείσει σε πολλά σημεία, εξαιτίας των πλημμυρών. Μάλιστα ο δήμαρχος Αγρινίου προτίθεται προτίθεται να καταθέσει αίτημα προκειμένου η πόλη να κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Αδύνατη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων τόσο στην Εθνική Οδό στο ύψος της Ερμίτσας και στο Καινούργιο, όσο και στην επαρχιακή Αγρινίου-Εμπεσού στο ύψος των Διαμαντέικων αλλά και στο δρόμο για Σκουτεράη.

Αυτοκίνητα ακινητοποιήθηκαν από τα νερά και σε άλλα σημεία όπως στο ύψος του ΟΑΕΔ της Εθνικής Οδού αλλά και στο υψος του πρώην Πολυκλαδικού . Λιμνάζοντα ύδατα δυσχεραίνουν την κυκλοφορία και σε πολλά σημεία της πόλης.

Αναφορές για πλημμυρισμένα χωράφια, οικόπεδα και ιδιοκτησίες γίνονται από πολλές περιοχές, όπως η Λεύκα, τα Δύο Ρέμματα, η Στράτος και αλλού.

Το Πυροσβεστικό Σώμα δέχτηκε 51 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων. Με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου Στέφανου Κολοκούρη, οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της ευρύτερης περιοχής που έχουν εκδηλωθεί οι έντονες βροχοπτώσεις, έχουν τεθεί προληπτικά σε κατάσταση μερικής επιφυλακής, ενώ έχει κινητοποιηθεί και η 6η ΕΜΑΚ.



Οι Πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν σε αντλήσεις υδάτων, με διασπορά στην ευρύτερη περιοχή.



Επιχείρηση είναι σε εξέλιξη για τον απεγκλωβισμό ατόμων από το Ειδικό-Επαγγελματικό Γυμνάσιο- Λύκειο καθώς φούσκωσε χείμαρρος και τα νερά έχουν αποκλείσει το σχολείο, όπως μεταδίδει το agrinionews.

Σε λειτουργία εξάλλου τίθεται ειδική τηλεφωνική γραμμή στον Δήμο Αγρινίου όπου θα καταγράφονται προβλήματα από την έντονη κακοκαιρία.

Οι δημότες μπορούν να καλούν στο 26413 -60442 μέχρι τις 10.00 μ.μ για την αναφορά ζημιών από την βροχόπτωση.

ΠΗΓΗ: agrinionews.gr