Θεσσαλονίκη

Σεξουαλική παρενόχληση στο ΑΠΘ: Φάκελο με μαρτυρίες κατέθεσε ο πρύτανης

Στον φάκελο συμπεριλαμβάνονται και εκατοντάδες ηλεκτρονικά μηνύματα με μαρτυρίες φοιτητών, καθηγητών και του προσωπικού του ΑΠΘ.

Κατάθεση στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που διενεργεί η Ασφάλεια Θεσσαλονίκης για τις καταγγελίες πρώην φοιτητριών του ΑΠΘ ότι έπεσαν θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης από καθηγητές του Ιδρύματος έδωσε ο πρύτανης του ΑΠΘ, καθ. Νίκος Παπαϊωάννου, ο οποίος είχε ζητήσει και την παρέμβαση της Δικαιοσύνης, με γραπτή αναφορά που είχε διαβιβάσει προς την Εισαγγελία Θεσσαλονίκης μετά από σειρά σχετικών δημοσιευμάτων στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο κ. Παπαϊωάννου μετέβη το πρωί στο Αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. «Κατέθεσα όλα τα στοιχεία που έχουν περιέλθει σε γνώση των πρυτανικών Αρχών για τις υποθέσεις που διερευνώνται, καθώς και ό,τι υπήρξε διαχρονικά ως ιστορικό διερεύνησης από το Πανεπιστήμιο ακόμη και περιπτώσεων ανωνύμων καταγγελιών», δήλωσε ο κ. Παπαϊωάννου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Εκφράζοντας την ικανοποίηση του για την ταχύτητα με την οποία κινήθηκε η Δικαιοσύνη ως θεσμικά αρμόδια να επιληφθεί και να εξετάσει αν τα καταγγελλόμενα έχουν βάση, ο πρύτανης του ΑΠΘ τόνισε ότι «το κράτος δικαίου είναι αυτό που διασφαλίζει ότι οι εγκληματικές πράξεις δεν μπορούν να μένουν ατιμώρητες και ότι τα νόμιμα δικαιώματα όλων προστατεύονται».

Από την πλευρά του Πανεπιστημίου, όπως διευκρίνισε, έχει ξεκινήσει μία εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της πανεπιστημιακής κοινότητας για την καταγραφή αξιόποινων πράξεων, ενώ ενισχύονται και οι δομές που παρέχουν δίχτυ προστασίας στους καταγγέλλοντες, με νέα θεσμικά μέσα όπως ο Συνήγορος του Φοιτητή.

Σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εστάλη από τις πρυτανικές Αρχές σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, μεταδιδάκτορες και ερευνητές απευθύνεται έκκληση στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να ενημερώσουν άμεσα στο email sos-abuse@auth.gr, εάν είχαν κάποια εμπειρία κακοποίησης.