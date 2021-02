Κέρκυρα

“Μήδεια”: Σε λευκό κλοιό η Κέρκυρα (εικόνες)

Μετά από πολλά χρόνια, πολλές περιοχές του νησιού καλύφθηκαν από χιόνι. Η Πολιτική Προστασία συνιστά μεγάλη προσοχή στις μετακινήσεις.

Τα χιόνια σκέπασαν πολλές περιοχές της νότιας Κέρκυρας, με τους κατοίκους να απολαμβάνουν το φαινόμενο, ύστερα από πολλά χρόνια.

Στα λευκά “ντύθηκαν” οι Αργυράδες, χιόνι έπεσε στη Λευκίμμη και σε πολλές περιοχές στα νότια του νησιού.

Η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας έριξε αλάτι σε πολλά σημεία του περιφερειακού δικτύου, ενώ τσουβάλια με αλάτι τοποθετήθηκαν σε πολλές κοινότητες των δήμων Κέρκυρας, προκειμένου οι κάτοικοι να το προμηθευτούν, ώστε να αντιμετωπίσουν τον παγετό σε οδικό δίκτυο, σε μικρές γειτονιές, αλλά και αυλές.

Παρά την ηλιοφάνεια το πρωί, επικρατούσαν χαμηλές θερμοκρασίες και βόρειοι άνεμοι, ενώ από τις Αρχές συνιστάται η ιδιαίτερη προσοχή στους οδηγούς, καθώς πολλοί δρόμοι κρύβουν παγίδες, αφού έχουν μετατραπεί σε “παγοδρόμια”.

Φωτογραφίες: corfutvnews.gr