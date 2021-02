Λασιθίου

“Μήδεια”: Θρήνος για τον αδικοχαμένο κτηνοτρόφο

Ο 56χρονος "έσβησε" έξω από το μαντρί του εν μέσω κακοκαιρίας. Σήμερα το "τελευταίο αντίο" στον άτυχο κτηνοτρόφο.

Βαθιά οδύνη και ανείπωτος πόνος για την οικογένεια του 56χρονου κτηνοτρόφου που "έσβησε" ξαφνικά, το πρωί της Τρίτης στο Καμινάκι του Οροπεδίου Λασιθίου, εν μέσω της κακοκαιρίας "Μήδεια" που σάρωνε την περιοχή.

Ο άτυχος κτηνοτρόφος Θεοχάρης Περβολαράκης, έχασε τις αισθήσεις του ενώ βρισκόταν στο ποιμνιοστάσιό του. Μάλιστα, για τη διάσωση του στήθηκε επιχείρηση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την ΕΜΑΚ, όμως δυστυχώς δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Σημειώνεται ότι το σημείο που έχασε την ζωή του ο άτυχος άνδρας, είχε αποκλειστεί εξαιτίας της έντονης χιονόπτωσης στην περιοχή, που προκάλεσε το πέρασμα της κακοκαιρίας "Μήδεια".

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να γίνουν γνωστά σήμερα, οπότε και θα ολοκληρωθεί η νεκροψία.

Σήμερα το "τελευταίο αντίο"

Σήμερα, Τετάρτη, θα αποχαιρετήσουν τον άτυχο Θεοχάρη και να τον οδηγήσουν στην τελευταία του κατοικία οικογένεια και συγγενικά πρόσωπα.

Η κηδεία του 56χρονου θα γίνει στις 3 το μσημέρι της Τετάρτης, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου, στο Καμινάκι.

Πηγή: cretalive