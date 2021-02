Κοινωνία

“Μήδεια”: Φονική η κακοκαιρία που πλήττει την χώρα

Φονική η κακοκαιρία "Μήδεια" που πλήττει την χώρα, η οποία μετρά ήδη δύο νεκρούς.

Στην Κρήτη, νεκρός μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Τζερμιάδων ο 56ρονος άνδρας που είχε εντοπιστεί νωρίτερα χωρίς τις αισθήσεις του, σε ορεινή τοποθεσία του χωριού Καμινάκι στο Οροπέδιο Λασιθίου. Σύμφωνα με πληροφορίες ο άτυχος άνδρας είχε πάει να ταΐσει τα πρόβατά του, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες άφησε την τελευταία του πνοή θα διερευνηθούν.

Στην Εύβοια, ένας 80χρονος με αναπνευστικά προβλήματα που είχε κάνει έκκληση για βοήθεια κατέληξε μόνος στο σπίτι του περιμένοντας για βοήθεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν πήγε στο σημείο η πυροσβεστική εκεί ήδη βρισκόταν το γραφείο κηδείων.

Απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου του, για το αν δηλαδή κατέληξε εξαιτία τους ψύχους ή αν πρόκειται για παθολογικά αίτια, αναμένεται να δοθούν τις επόμενες ώρες.