Κοινωνία

Η “Μήδεια” πολιορκεί… την Αττική (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ευρεία σύσκεψη στην Πολιτική Προστασία υπό τον Πρωθυπουργό. Αναβλήθηκαν οι εμβολιασμοί. Κλειστά τα δικαστήρια. Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.

Η κακοκαιρία «Μήδεια» δείχνει σήμερα τα «δόντια» της και στην Αττική, όπου από χθες το βράδυ συνεχίζει συνεχώς ακόμη και στο κέντρο της πόλης, αλλά και σε παραθαλάσσιες περιοχές, δημιουργώντας πολλά προβλήματα.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετέχει στις 11:00 σε ευρεία σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για το συντονισμό όλων των συναρμόδιων φορέων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από την κακοκαιρία.

Στην σύσκεψη θα μετέχουν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Αυτοδιοίκησης, Στέλιος Πέτσας και ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ στον Υπουργό Επικρατείας, Θεόδωρος Λιβάνιος.

Σκοπός της σύσκεψης είναι η αποτίμηση της έως τώρα κατάστασης, με δεδομένη τη σφοδρότατη χιονόπτωση που πλήττει και την Αττική, καθώς και ο συντονισμός όλων των συναρμόδιων φορέων για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται, κυρίως όσον αφορά τις μετακινήσεις.

Νωρίτερα υπήρξε ισχυρή σύσταση από την Πολιτική Προστασία για την αποφυγή των μετακινήσεων στην Αττική και ιδιαίτερα για τους εργαζόμενους να μην προσέρχονται στις εργασίες τους, τουλάχιστον μέχρι τις 10:00 σε συνεννόηση με τους εργοδότες τους, ενώ η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί στη συνέχεια.

Η Περιφέρεια Αττικής αποφάσισε «την διακοπή, μέχρι την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021, της δια ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (όλων των βαθμίδων) που εδρεύουν στην Περιφέρεια Αττικής, εξαιτίας των ιδιαίτερα έντονων καιρικών φαινομένων (χιονοπτώσεις - παγετός) και της επαγόμενης δυσκολίας λειτουργίας των σχολείων και μετακίνησης των μαθητών».

Με δυσκολία γίνονται οι μετακινήσεις, ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας, λόγω του κύματος κακοκαιρίας που πλήττει και σήμερα τη χώρα. Η Ελληνική Αστυνομία εκδίδει ενημερωτικό δελτίο, για το πού είναι απαραίτητες οι αλυσίδες και πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία, το οποίο ανανεώνεται.

Κανένα δρομολόγιο λεωφορείου και τρόλεϊ δεν εκτελείται σε Αθήνα και Πειραιά, λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει την Αττική. Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα", ο πρόεδρος των συνδικαλιστών εργαζομένων που βρισκόταν στο αμαξοστάσιο, δήλωσε πως κάποια δρομολόγια ξεκίνησαν, αλλά γύρισαν πίσω. Και σε αυτή την περίπτωση η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί στη συνέχεια.

Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά της Ραφήνας και του Λαυρίου. Δεν πραγματοποιούνται, επίσης, τα δρομολόγια των υδροπτέρυγων για τον Πόρο, ενώ κλειστή παραμένει η γραμμή Πάχη Μεγάρων-Φανερωμένη Σαλαμίνας και Αγ.Μαρίνα-Νέα Στύρα.

Παραμένουν τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, σήμερα το πρωί, που εντοπίζονται σε αρκετές περιοχές της Αττικής και στην Εύβοια. Ειδικότερα, διακοπές ρεύματος σημειώνονται στην Αττική στις περιοχές 'Αγιος Στέφανος, Κρυονέρι, Νέα Ερυθραία, Μεταμόρφωση, Νέο Ηράκλειο, Νέα Ιωνία, Φιλαδέλφεια, Εκάλη, Μαρούσι, 'Ανοιξη, Διόνυσος, Δροσιά, Καπανδρίτι, Μενίδι, Πάρνηθα, Αυλώνας, Μαλακάσα, Κάλαμος, Μαρκόπουλο Ωρωπού, Ροδόπολη, Σταμάτα, Βασιλικά Σαλαμίνας και Σκαραμαγκάς.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», τόνισε ότι ο κρατικός μηχανισμός είναι σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας και πρόσθεσε ότι από την περασμένη Πέμπτη γίνονται συνεχώς συντονιστικές συσκέψεις όλων των εμπλεκομένων μερών, για την επιτυχή αντιμετώπιση της «Μήδειας».

Το Υπουργείο Υγείας, ανακοίνωσε ότι λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, αναβάλλονται οι σημερινοί εμβολιασμοί σε όλα τα εμβολιαστικά κέντρα της Αττικής. Οι πολίτες που έχουν προγραμματισμένο για σήμερα τον εμβολιασμό τους, θα ειδοποιηθούν για τον επαναπρογραμματισμό του ραντεβού τους.

Με Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα αναστέλλονται οι εργασίες όλων των δικαστηρίων και εισαγγελιών της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής για σήμερα 16.2.2021 λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Από την αναστολή εργασιών εξαιρούνται οι υποθέσεις που αφορούν αυτόφωρα κακουργήματα και πλημμελήματα, καθώς επίσης και οι υποθέσεις που χρήζουν άμεσου χειρισμού λόγω επείγοντος χαρακτήρα.

Ισχυρές συστάσεις προς όλους τους πολίτες να αποφύγουν κάθε μετακίνηση καθώς τα καιρικά φαινόμενα είναι σε έξαρση και υπάρχουν κίνδυνοι λόγω της ολισθηρότητας των δρόμων και του ισχυρού παγετού που επικρατεί σε όλη την Αττική, απευθύνει η Περιφέρεια Αττικής.

«Με εντολή του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη, όλος ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας ο οποίος κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας έδωσε μάχη και κατέβαλλε υπερπροσπάθειες, λόγω της σφοδρότητας των καιρικών φαινομένων, για να κρατηθούν όλοι οι δρόμοι αρμοδιότητας της Περιφέρειας ανοικτοί , συνεχίζει και βρίσκεται επί ποδός σε όλη την Αττική και παρεμβαίνει όπου απαιτείται με στόχο την προάσπιση της ασφάλειας αλλά και τη διευκόλυνση των πολιτών», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Ο ΕΟΠΥΥ σε ανακοίνωση του έκανε γνωστό ότι όλα τα φαρμακεία του παρέμειναν κλειστά μέχρι τις 10:00κ, ενώ στη συνέχεια λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας και εξυπηρετούν μόνο επείγοντα περιστατικά.

Αναβάλλονται, για σήμερα και αύριο, οι προγραμματισμένες Υγειονομικές Επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) στην περιοχή της Αττικής, λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών που επικρατούν και των σχετικών οδηγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για περιορισμό της κυκλοφορίας των κατοίκων όλης της Αττικής, αλλά και με γνώμονα την προστασία των εξεταζομένων και των μελών των Υγειονομικών Επιτροπών από τον κίνδυνο ατυχημάτων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα προγραμματισμένα ραντεβού που αναβάλλονται θα εξεταστούν άμεσα και κατά προτεραιότητα στις επόμενες ημέρες σε εμβόλιμες επιτροπές και, συνεπώς, δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για τους ασφαλισμένους, οι οποίοι θα ενημερωθούν εγκαίρως για το νέο ραντεβού τους.