Θεσσαλονίκη

Έκλεβε επιβάτες σε λεωφορείο

Πορτοφόλια και τσάντες έπαιρνε «ταχυδακτυλουργικά» από τους επιβάτες ο συλληφθείς.

Πορτοφόλια και τσάντες ξάφριζε 43χρονος από ανυποψίαστους ταξιδιώτες στον υπεραστικό σταθμό των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης.

Η φερόμενη δράση του αποκαλύφθηκε ύστερα από έρευνα της αστυνομίας και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

Ο 43χρονος κατηγορείται για επτά κλοπές, το διάστημα από τον περασμένο Οκτώβριο μέχρι τον προηγούμενο μήνα. Η λεία του περιλαμβάνει 1500 ευρώ, τραπεζικές κάρτες, ένα κινητό τηλέφωνο και προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα των θυμάτων του