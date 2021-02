Κορινθία

Δεκάδες ληστείες έκαναν δύο νεαροί

Χειροπέδες σε νεαρούς που είχαν «γδύσει» τη γειτονιά τους επί μήνες. Η «χρυσή» λεία.

Για τις υποθέσεις αυτές, συνελήφθησαν στην Κόρινθο Κορινθίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Κορίνθου, δύο Έλληνες, 18χρονος και ανήλικος και ένας 18χρονος αλλοδαπός, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, ενώ κατηγορείται ακόμη ένας 18χρονος ημεδαπός.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της εμπεριστατωμένης αστυνομικής διερεύνησης που διεξήχθη από το Τμήμα Ασφαλείας Κορίνθου και μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων, προέκυψε ότι οι ανωτέρω, κατά το χρονικό διάστημα από την 14.7.2020 έως και την 16.2.2021, στην Κόρινθο και το Λουτράκι Κορινθίας, είχαν διαπράξει συνολικά 20 περιπτώσεις κλοπών, όπου αφαίρεσαν συνολικά 22 ποδήλατα, εκ των οποίων τα τέσσερα ανευρέθηκαν και αποδόθηκαν.

Από την παραπάνω εγκληματική τους δράση είχαν αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος, που ξεπερνά τις 10.000 ευρώ, σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες τους.

Οι ανωτέρω θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου.

Η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, συνεχίζονται από το Τμήμα Ασφαλείας Κορίνθου, για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους, σε διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων.