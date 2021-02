Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ: έφοδος της Αστυνομίας και προσαγωγές (εικόνες)

Φοιτητές εκτόξευσαν μπογιές και καφέδες προς τις δυνάμεις των ΜΑΤ. "Βροχή" τα χημικά και ένταση στο σημείο.

Επέμβαση στο κτίριο διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο κατέλαβαν το πρωί φοιτητικές παρατάξεις που αντιδρούν στις διατάξεις του νόμου 4777/21 πραγματοποίησαν δυνάμεις της αστυνομίας, καθώς υπήρξαν αναφορές για βανδαλισμούς μέσα στην Πρυτανεία.

Φοιτητές έχουν συγκεντρωθεί έξω και φωνάζουν συνθήματα κατά των δυνάμεων της αστυνομίας που βρίσκονται στον χώρο. Μέσα στο κτίριο βρίσκονται άτομα που αρνούνται να αποχωρήσουν και ήδη έχουν γίνει προσαγωγές.

Τα μέλη των παρατάξεων, που ζητούν να μην εφαρμοστεί ο νόμος 4777/21 για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, μετέβησαν γύρω στις 7:00 το πρωί στο Πανεπιστήμιο, πριν από την ώρα της προσέλευσης των διοικητικών υπαλλήλων. Οι εργαζόμενοι στην υπηρεσία φύλαξης όπως και εργαζόμενοι στην υπηρεσία καθαριότητας που βρίσκονταν ήδη στο κτίριο εκδιώχθηκαν, ενώ τους ζητήθηκε να απομακρύνουν και τα αυτοκίνητα από τον χώρο στάθμευσης του κτιρίου. Λίγο αργότερα, στον χώρο έξω από το κτίριο διοίκησης έφτασαν και μέλη του σχήματος των ΕΑΑΚ από άλλες Σχολές, όπως και μέλη του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ), για να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους στους συναδέλφους τους.

Η πρόθεση για κατάληψη στο κτίριο διοίκησης είχε γίνει γνωστή σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου και, από χθες το βράδυ, ο πρύτανης του ΑΠΘ, καθ. Νίκος Παπαϊωάννου ενημέρωσε για τον σχεδιασμό τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Σήμερα το πρωί, ο πρύτανης του ΑΠΘ επικοινώνησε ξανά με τον εισαγγελέα και τον ενημέρωσε αναλυτικά για τα γεγονότα από το πρωί και για την παρεμπόδιση των εργαζομένων να προσέλθουν στην εργασίας τους.

Την άμεση απελευθέρωση όλων των προσαχθέντων στη διάρκεια της σημερινής επέμβασης της αστυνομίας στο κτίριο διοίκησης του ΑΠΘ, ζητάει το ΚΚΕ, το οποίο καταλογίζει ευθύνες στην πρυτανεία του Αριστοτελείου για την είσοδο αστυνομικών δυνάμεων στον χώρο του Πανεπιστημίου.

«Δεν πρόφτασε να στεγνώσει το μελάνι του νέου νόμου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και έχουμε τα πρώτα αποτελέσματά του. Σήμερα οι αστυνομικές δυνάμεις μετά από κάλεσμα της πρυτανείας εισήλθαν στο χώρο του ΑΠΘ για να διαλύσουν την κινητοποίηση των φοιτητικών συλλόγων που ζητούσαν το άνοιγμα των σχολών και την έναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας όπως επίσης και τη μη εφαρμογή του νέου νόμου για τα πανεπιστήμια. Προχώρησαν μάλιστα σε προσαγωγές φοιτητών», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ.

«Είναι τεράστιες οι ευθύνες της πρυτανείας του ΑΠΘ. Οι μάσκες της κυβέρνησης έπεσαν πολύ γρήγορα. Ο πραγματικός στόχος του νέου νόμου δεν είναι η “εγκληματικότητα” μέσα στα πανεπιστήμια αλλά όσοι αγωνίζονται, αντιστέκονται και αντιδρούν στην πολιτική τους», επισημαίνει.