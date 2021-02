Εύβοια

Δίκυκλο παρέσυρε παιδί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρ’ολίγον τραγωδία με θύμα ένα ανήλικο.

Δίκυκλο που οδηγούσε 52χρονος παρέσυρε ένα παιδί 11 ετών, στο λιμάνι της Χαλκίδας, το Σάββατο.

Το παιδί τραυματίστηκε και στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, με τους περαστικούς να ειδοποιούν το ΕΚΑΒ και το 11χρονο να μεταφέρεται στο νοσοκομείο Χαλκίδας.

Οι συνθήκες του ατυχήματος δεν έχουν διευκρινιστεί.

Η προανάκριση διενεργείται από την οικεία Λιμενική Αρχή.

Πηγή: evima.gr