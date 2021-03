Λάρισα

Σεισμός στην Ελασσόνα: σε απόγνωση οι σεισμόπληκτοι - φθάνουν νέοι οικίσκοι

Συνεχίζονται οι αυτοψίες στα σπίτια των περιοχών που "χτυπήθηκαν" από τον σεισμό. Πόσα βρέθηκαν ακατάλληλα. Αγωνία εν όψει κακοκαιρίας.

Τουλάχιστον 120 οικίσκοι αναμένονται να εγκατασταθούν συνολικά για τους σεισμόπληκτους των περιοχών της ΠΕ Λάρισας. Σύμφωνα με ενημέρωση από την Περιφέρεια Θεσσαλία, οι οικίσκοι αναμένεται να φτάνουν σταδιακά από το υπουργείο Υποδομών στις πληγείσες περιοχές του Τυρνάβου και της Ελασσόνας και ειδικά εκεί όπου τα προβλήματα στέγασης είναι μεγάλα λόγω του σεισμού.

Όπως διευκρίνισε σε δηλώσεις του ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, μέχρι στιγμής, στις περιοχές υπάρχουν 40 τροχόσπιτα, αλλά και 24 οικίσκοι για τις ανάγκες των ανθρώπων που τα σπίτια τους έχουν κριθεί ακατάλληλα, με τη ροή της τροφοδοσίας να βρίσκεται σε εξέλιξη. Παράλληλα, τόνισε ότι έχουν διασφαλιστεί οι ανάγκες σε φαγητό και πόσιμο νερό για όλους, αλλά και σε είδη πρώτης ανάγκης όπως κλινοσκεπάσματα, κουβέρτες και υπνόσακοι για την προστασία των σεισμόπληκτων από τις άσχημες καιρικές συνθήκες. Μεταξύ άλλων, ο κ. Αγοραστός σημείωσε πως η Περιφέρεια Θεσσαλίας μαζί με τις Ένοπλες Δυνάμεις, έχουν εγκαταστήσει επιπλέον 400 σκηνές, επισημαίνοντας πως υπάρχει «οργανωμένο σχέδιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας μαζί με το υπουργείο Υποδομών για την αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων που εντοπίζονται».

Αναφορικά με τις πρώτες αποζημιώσεις και την οικονομική στήριξη των πληγέντων, ο κ. Αγοραστός είπε πως έχει δοθεί με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών το ποσό των 300.000 ευρώ στους δήμους που είναι σε έκτακτη ανάγκη, για τα πρώτα έξοδα των νοικοκυριών, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και η διαδικασία, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα επιδότησης των κατοίκων, ώστε να προχωρήσουν στην επισκευή ή την ανακατασκευή των σπιτιών, μετά και την ολοκλήρωση των τελικών ελέγχων των κατοικιών από τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ).

Υπενθυμίζεται ότι έως το τέλος της χθεσινής ημέρας είχαν διεξαχθεί αυτοψίες σε 3.675 σπίτια, εκ των οποίων οι 1.575 έχουν κριθεί προσωρινά μη κατοικήσιμα στον πρωτοβάθμιο έλεγχο. Επίσης, έχουν ελεγχθεί 118 επαγγελματικοί χώροι, εκ των οποίων προσωρινά ακατάλληλοι είναι οι 42. Όσον αφορά στους ιερούς ναούς και τα δημόσια κτήρια, «κίτρινα» στον πρωτοβάθμιο έλεγχο έχουν χαρακτηριστεί τα 62 από τις 124 αυτοψίες, ενώ σε 213 άλλα κτήρια (αποθήκες, στάβλους) τα 180 κρίθηκαν προσωρινά ακατάλληλα προς χρήση στον πρωτοβάθμιο έλεγχο. Σημειώνεται πως στο Μεσοχώρι της Ελασσόνας και αλλού πραγματοποιούνται καθημερινά γεωλογικές έρευνες και μετρήσεις από ομάδες επιστημόνων των ελληνικών πανεπιστημίων για τη μελέτη του σεισμικού φαινομένου.

Χθες, ο δήμαρχος Ελασσόνας Νίκος Γάτσας συναντήθηκε με τους ειδικούς επιστήμονες, και ενημερώθηκε για τα πρώτα στοιχεία που προέκυψαν από την έως τώρα καταγραφή. Ο κ. Γάτσας συνάντησε στον χώρο των ερευνών τους καθηγητές Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ιωάννη Κουκουβέλα και Κωνσταντίνο Νικολακόπουλο, οι οποίοι του παρουσίασαν τον τρόπο συλλογής των στοιχείων, για την ανάλυση του φαινομένου στην περιοχή της Δ.Ε. Ποταμιάς.

Ο καθηγητής κ. Κουκουβέλας εξήγησε στον δήμαρχο Ελασσόνας ότι στο σημείο όπου έγιναν οι εκσκαφές, τοποθέτησαν ειδικούς μετρητές για να καταγράψουν με ακρίβεια τη μετατόπιση και βύθιση των εδαφών στην περιοχή της Ποταμιάς και διαπίστωσαν βύθιση περί τα 30 εκατοστά. Επίσης, διευκρίνισε ότι οι αναλύσεις των στοιχείων θα γίνουν από ειδικά εργαστήρια του εξωτερικού, από τα οποία θα προκύψουν περισσότερα επιστημονικά δεδομένα για την ενεργοποίηση του ρήγματος της Ποταμιάς.

Αμέσως μετά τη συνάντηση, ο δήμαρχος Ελασσόνας ευχαρίστησε τους καθηγητές για την ενημέρωση, σημειώνοντας ότι θα υπάρχει μια στενή συνεργασία της ομάδας με τον δήμο Ελασσόνας, για να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα για το ρήγμα της Ποταμιάς, το οποίο προκάλεσε τόσο μεγάλες καταστροφές και προβλήματα στην περιοχή.

«Νιώθω ικανοποιημένος γιατί το φαινόμενο παρακολουθείται από κορυφαίους επιστήμονες και φαίνεται ότι η σεισμική ακολουθία των μετασεισμών είναι καθησυχαστική. Ο δήμος Ελασσόνας υποστηρίζει με κάθε μέσο την επιστημονική έρευνα που έχει ξεκινήσει στα χωριά της Ποταμιάς από την πρώτη στιγμή και θα συνεχίσει και για το επόμενο διάστημα, χωρίς να υπολογίζει το κόστος, προκειμένου να διασφαλιστεί η ζωή και η σωματική ακεραιότητα των κατοίκων της περιοχής» τόνισε ο κ. Γάτσας.