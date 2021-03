Κέρκυρα

Βρέθηκε νεκρός στο καμένο σπίτι του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία με θύμα έναν άνδρα που έχασε τη ζωή του μέσα στο σπίτι του.

(φωτογραφία αρχείου)

Άργησε να γίνει αντιληπτή η φωτιά σε οικία στην Κέρκυρα, που στοίχισε τη ζωή σε έναν ηλικιωμένο άνδρα.

Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου, στον Άγιο Νικόλαο, στη νότια Κέρκυρα, νεκρός μέσα στο σπίτι του, από τον γαμπρό του.

Ο άνδρας που έφτασε εκεί ειδοποίησε την Πυροσβεστική, όταν είχε πια σβήσει η φωτιά και οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό, που έφερε εγκαύματα.

Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστες αιτίες σε σημείο του σπιτιού και γρήγορα εξαπλώθηκε και στο υπόλοιπο.

Τα αίτια του θανάτου θα διαπιστωθούν από την ιατροδικαστική εξέταση.

Πηγή: kerkyrasimera.gr