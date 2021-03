Λάρισα

Κούλουμα στο σεισμόπληκτο Δαμάσι (βίντεο)

Οι χαρταετοί έδωσαν χρώμα και τα καζάνια με τη φασολάδα άρωμα μέσα στην απόγνωση.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Στο πληγωμένο Δαμάσι, οι σκηνές πήραν λίγο από το χρώμα των χαρταετών. Τα παιδιά το χάρηκαν με την ψυχή τους, η ζωντανή μουσική, έδωσε άλλο τόνο, στις δύσκολες στιγμές που βιώνουν όσοι έχασαν τα σπίτια τους.

Τα καζάνια με τη φασολάδα, πήραν «φωτιά» στον οικισμό Αμούρι. Παραδοσιακά εδέσματα και κρασί υπήρχε σε αφθονία για όλους.

«Η παράδοση του χωριού μας, πάντα κάθε χρόνο κάναμε φασολάδα, περιμέναμε περισσότερο κόσμο, αλλά ο κόσμος είναι τρομοκρατημένος ούτε βγαίνει έξω», λέει στον ΑΝΤ1 κάτοικος της περιοχής.

Στους δρόμους στήθηκαν τα καζάνια και στον οικισμό της Μαγούλας.

Ο μορφωτικός σύλλογος της Μαγούλας μαγείρεψε την παραδοσιακή φασολάδα και την μοίρασε σε όλους τους σεισμόπληκτους στο χωριό.

«Άλλη μια μέρα που προσπαθούμε να είμαστε κοντά τους και να απαλύνουμε τον πόνο τους αυτές τις δύσκολες στιγμές», δηλώνει στον ΑΝΤ1 ο περιφερειακός σύμβουλος Θανάσης Παιδής.

Οι συνθήκες παραμένουν αντίξοες για τους κατοίκους της περιοχής.

Ο έλεγχος των συνεργείων στα σπίτια έχει ολοκληρωθεί και από τις 4533 κατοικίες που είχαν υποστεί ζημιές, οι 1820 κρίθηκαν προσωρινά ακατάλληλες.

Οι μετασεισμοί πάντως συνεχίζονται ενώ σε αρκετά σημεία τα έδαφος έχει υποστεί ρευστοποίηση μετά το χτύπημα του εγκέλαδου.