Βοιωτία

Κορονοϊός: “Λουκέτο” σε εταιρεία λόγω κρουσμάτων

Η εταιρεία κλείνει με εντολή Χαρδαλιά. Η ανακοίνωση για την αναστολή λειτουργίας της εταιρείας λόγω κορονοϊού.

Στην αναστολή λειτουργίας εταιρείας συσκευασιών στην Βοιωτία προχώρησαν οι αρχές εξαιτίας κρουσμάτων κορονοϊού.

Με εντολή του υφ. Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Χαρδαλιά, η εταιρεία κλείνει για πέντε ημέρες, από τις 18 Μαρτίου μέχρι και τις 22 του μήνα.

Η ανακοίνωση για την αναστολή λειτουργίας της εταιρείας λόγω κορονοϊού

"Λόγω επιβεβαιωμένου υψηλού επιδημιολογικού φορτίου σε εταιρεία συσκευασιών στη ΒΙΠ. Αυλώνα Θέση Ντράσεζα, κατόπιν διενέργειας επιτόπιου ελέγχου από μικτό κλιμάκιο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλια και απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου, αναστέλλεται η λειτουργία της εν λόγω εταιρείας στο σύνολό της, συμπεριλαμβανομένων όλων των υποδομών και των εγκαταστάσεών της, για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας και ειδικότερα για τον περιορισμό της διασποράς και των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.

Η ανωτέρω αναστολή λειτουργίας ισχύει για 5 ημέρες από 18-03-2021 και ώρα 18.00 έως 22-03-2021 και ώρα 06.00".