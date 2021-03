Τρίκαλα

Τρίκαλα: ο Ληθαίος, η υπερχείλιση και η… Βενετία (εικόνες)

Δείτε τις εικόνες που κατέγραψε η κάμερα, με ένα σημείο στην κοίτη να έχει “βουλιάξει” στο νερό.

Ο Ληθαίος ποταμός που διασχίζει την πανέμορφη πόλη των Τρικάλων υπερχείλισε και μετέτρεψε την περιοχή σε… κάτι σαν την Βενετία. Το φαινόμενο είναι σχετικά συχνό στο συγκεκριμένο σημείο της κοίτης, ωστόσο Κυριακή και Δευτέρα ήταν έντονο, λόγω της έντονης ροής υδάτων από τα γύρω βουνά και της σημαντικής αύξησης της ανόδου της στάθμης των νερών του ποταμού.

Δείτε τις εικόνες του που κατέγραψε η κάμερα του Up Stories:

Πηγή: Up Stories