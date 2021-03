Λακωνία

Λακωνία: Χαλάζι άσπρισε τους δρόμους (βίντεο)

Εξαιτίας της σφοδρής χαλαζόπτωσης, πολλοί οδηγοί σταμάτησαν στην άκρη του δρόμου για λόγους ασφαλείας.

Τα μαύρα σύννεφα στον ουρανό της Λακωνίας έκρυβαν μια απίστευτη χαλαζόπτωση στο νομό. Μέσα σε λίγα λεπτά, άσπρισαν οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια!

Σε πολλά σημεία της Λακωνίας οι οδηγοί των αυτοκινήτων σταμάτησαν στην άκρη του δρόμου για λόγους ασφαλείας.

Όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο που ακολουθεί, η χαλαζόπτωση στον νέο περιφερειακό δρόμο Σπάρτης, λίγο πριν το χωριό της Σκούρας, ήταν σφοδρή.

Πηγή: flynews.gr