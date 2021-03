Χανιά

Βιοτεχνία τυλίχτηκε στις φλόγες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής καθώς η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα.

Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 10 το βράδυ της Κυριακής σε επιχείρηση με αλουμίνια στην περιοχή του Πύργου Περιβολίων στα Χανιά.

Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα στον χώρο της επιχείρησης με τις φλόγες να φτάνουν μέχρι την οροφή και να καίνε τη στέγη.

Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων για την κατάσβεση. Μάλιστα η κινητοποίηση ήταν άμεση καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι ενδεχομένως να βρίσκονται στον χώρο και φιάλες οξυγονοκόλλησης.