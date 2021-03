Χαλκιδική

Καρύδι: Εξαφανίστηκε η θάλασσα από την παραλία (εικόνες)

Τουλάχιστον 20 μέτρα μπήκε μέσα η θάλασσα, με τη χρυσή αμμουδιά να επικρατεί στην παραλία.

Εντονότερο έγινε το φαινόμενο της άμπωτης, που επικρατεί τον τελευταίο καιρό, στην παραλία Καρύδι, στη Σιθωνία Χαλκιδικής.

Η μοναδικής ομορφιάς παραλία στο Καρύδι της Σιθωνίας έχει εξαφανιστεί, αφού τα νερά της θάλασσας έχουν υποχωρήσει κατά 20 μέτρα, αποκαλύπτοντας τη χρυσή ομορφιά.

Πηγή: halkidikinews.gr