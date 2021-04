Αχαΐα

Κορονοπάρτι: Αστυνομικοί πήγαν για έλεγχο και τους επιτέθηκαν με γροθιές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επεισοδιακά έληξε πάρτι που διοργάνωσε παρέα εν μέσω πανδημίας.

Επεισοδιακά έληξε πάρτι με την συμμετοχή τουλάχιστον 18 ατόμων εν μέσω πανδημίας στην Κάτω Αχαϊα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βράδυ της Τετάρτης, οι αστυνομικοί του οικείου Τμήματος κλήθηκαν από περιοίκους για διατάραξη κοινής ησυχίας.

Μόλις που έφθασαν στο σημείο για να ελέγξουν το περιστατικό δέχτηκαν επίθεση από τους παρευρισκόμενους. Μάλιστα ένας από τους καλεσμένους γρονθοκόπησε τον έναν από τους δύο αστυνομικούς στο πρόσωπο.

Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ δεν έγιναν συλλήψεις πιθανώς διότι οι συμμετέχοντες κατάφεραν να διαφύγουν.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, αναζητούνται ο διοργανωτής και οι συμμετέχονες.

Πηγή: tempo24.news