Θεσσαλονίκη

Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον εντοπισμό δύο ατόμων στον Χορτιάτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ενημέρωσαν πως είχαν χάσει τον προσανατολισμό τους και υπήρξε κινητοποίηση κλιμακίου της Πυροσβεστικής.

(φωτογραφία αρχείου)

Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής για τον εντοπισμό δύο ατόμων στην περιοχή του Χορτιάτη, στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για έναν άντρα και μια γυναίκα, που ειδοποίησαν γύρω στις 9.00 το βράδυ ότι έχασαν τον προσανατολισμό τους στην περιοχή Κισσός του Χορτιάτη.

Τελικά εντοπίστηκαν από κλιμάκιο της Πυροσβεστικής και οδηγήθηκαν σε ασφαλές σημείο. Είναι καλά στην υγεία τους.

Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου δύο αδέρφια

Ανήλικοι πετούσαν πέτρες από πεζογέφυρα στην Ποσειδώνος

Καλύβια: Βασάνισαν ηλικιωμένο και του πήραν τις οικονομίες