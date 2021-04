Θεσσαλονίκη

Ληστές “βασάνισαν” ηλικιωμένη στην Θεσσαλονίκη

Αδίστακτοι ληστές χτύπησαν την γυναίκα, μπροστά στον γιό της, για λίγα ευρώ. Τι λέει η άτυχη γυναίκα στην κάμερα του ΑΝΤ1.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Στιγμές τρόμου έζησε μία ηλικιωμένη, η οποία έπεσε θύμα ληστείας στη Θεσσαλονίκη, μπροστά στα μάτια του έντρομου γιου της.

«Με έριξαν κάτω μόλις μπήκα στην πολυκατοικία. Μία τσάντα είχα. Είμαι σοκαρισμένη», δήλωσε η ηλικιωμένη

Σε βίντεο – ντοκουμέντο φαίνεται ένας εκ των δραστών να μπαίνει μαζί της στην πολυκατοικία. Αφού την ρίχνει κάτω της αρπάζει την τσάντα με την βία. O δεύτερος δράστης, ο οποίος είχε τον ρόλο του τσιλιαδόρου περίμενε έξω από την πολυκατοικία. Μόλις βλέπει τον συνεργό του να βγαίνει φεύγουν τρέχοντας προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η ληστεία σε βάρος της ηλικιωμένης δεν ήταν η πρώτη και όπως λένε οι κάτοικοι της περιοχής δεν θα είναι η τελευταία, αφού καταγγέλλουν εγκατάλειψη από τις αρχές και ελλιπή αστυνόμευση.

Η Αστυνομία έχει στα χέρια της το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και εξετάζει καρέ καρέ τα βίντεο για τον εντοπισμό των δραστών.

