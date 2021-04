Θεσσαλονίκη

Εργαζόμενος στην καθαριότητα βρήκε 1.000 ευρώ και τα παρέδωσε

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης τον αναζήτησε για να τον συγχαρεί για την πράξη του.

Ένας εργαζόμενος στον τομέα καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης βρήκε προ ημερών μία τσάντα με 1.000 ευρώ και χωρίς δεύτερη σκέψη τα παρέδωσε.

Αφού ενημέρωσε τον επόπτη του, ο υπάλληλος αναζήτησε την ιδιοκτήτρια της τσάντας, η οποία εκτός από τα χρήματα περιείχε προσωπικά έγγραφα.

Το συμβάν υπέπεσε στην αντίληψη του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, ο οποίος αναζήτησε τον ευσυνείδητο υπάλληλο και τον συνάντησε προκειμένου να τον συγχαρεί για την πράξη του.

Σε ανάρτησή του στα social media, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, έγραψε:

«Ο Τάσος εργάζεται στον τομέα καθαριότητας του δήμου μας μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας. Πριν από λίγες ημέρες βρήκε εν ώρα εργασίας μία τσάντα με περίπου 1.000 ευρώ. Χωρίς δεύτερη σκέψη μαζί με τον επόπτη του, τον Μπάμπη, εντόπισαν την ιδιοκτήτρια και της επέστρεψαν τα χρήματα. Αναστάσιε, Χαράλαμπε, σας ευχαριστούμε. Μας κάνατε όλους πολύ περήφανους!

